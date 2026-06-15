Švedska je na sjajan način otvorila Svetsko prvenstvo. Skandinaci su u grupi F savladali Tunis sa 5:1 i pokazali da mogu biti iznenađenje na ovom takmičenju.

Kad se pomene ova reprezentacija jasno je da je najveća snaga napad, koji čine fudbaleri Arsenala i Liverpula - Viktor Đokereš i Aleksander Isak.

Obojica su postigli po gol, s tim što su jedan drugom asistirali za pogotke koje su postigli.

Izabranici Grejema Potera su idealno otvorili utakmicu. Već u 7. minutu na semaforu je pisalo 1:0. Jasin Ajari je dobro pratio napad i odbijenu loptu zakucao u gol rivala. On nije želeo da se raduje golu protiv zemlje u kojoj je rođen njegov otac.

Prednost skandinavske selekcije je duplirao pomenuti Isak u 30. minutu. Protunjao je po levoj strani, a ondi pokazao kakav je strelac. Udarcem u dalji ugao je matirao Šamaha.

Ipak, afrička reprezentacija je u idealnom trenutku uspela da smanji vođstvo. Omar Rekik je glavom uspeo da zatrese mrežu rivala u 43. minutu, pa se na obavezan veliki odmor otišlo rezultatom 2:1.

Trijumf je potvrio Đokereš u 59. minutu. Nije mu bilo teško da se upiše u strelce posle dobrog pasa koji je dobio od Isaka.

Švedska je do kraja utakmice postigla još dva gola. Samo nekoliko sekundi po ulasku na terenu Matijas Svanberg je uspeo zatrese mrežu protivnika. Igrao se 84. minut kad je ovo uradio.

Potom je u dubokoj nadoknadi Ajari dao prelep pogodak. Raspalio je po lopti iz daljine, bacio se Šamah, ali nije mogao ništa da uradi u toj situaciji.

Ova selekcija sad ima tri boda, Japan i Holandija su na jednom bodu, dok je Tunis bez bodova