Fudbaleri Kurasaoa doživeli su izuzetno ubedljiv poraz u debitantskom nastupu na Svetskom prvenstvu. Ekipa koju predvodi bivši selektor Srbije Dik Advokat je u prvoj utakmici grupe E doživela debakl i izgubila od Nemačke rezultatom 7:1.

Tako je Kurasao uspeo po jednom parametru da se izjednači sa reprezentacijom Brazila!

Naime, ova ekipa je postala druga na večnoj listi kada su u pitanju najubedljivije pobede reprezentacije Nemačke na Svetskim prvenstvima.

Oni su sada na deobi drugog mesta sa reprezentacijom Brazila koja je 2014. godine u čuvenoj polufinalnoj utakmici u Belo Horizonteu poražena takođe rezultatom 7:1 od Nemačke.

Samo je Saudijska Arabija gore prošla od ove dve ekipe, pošto je na Mundijalu 2002. godine izgubila od "pancera" sa 8:0.