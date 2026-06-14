Fudbalska reprezentacija Nemačke deklasirala je Kurasao rezultatom 7:1 u prvom kolu grupe E na Svetskom prvenstvu.

Tim Julijana Nagelsmana je na dominantan način započeo takmičenje na Mundijalu. Bili su "panceri" apsolutni favoriti protiv debitanta i to su u potpunosti opravdali.

Nemci su na najbolji mogući način počeli utakmicu, pošto su poveli već u šestom minutu. Virc je odložio loptu do Nmeče, koji je fenomenalno šutirao i pogodio za vođstvo "pancera".

Nastavio je četvorostruki šampion sveta sa napadima. Tri minuta kasnije je ponovo u glavnoj ulozi bio Nmeča, ali je njegov udarac sa distance bio zamalo neprecizan. Potom se Virc lako izborio za šut, ali nije uspeo da pogodi mrežu.

U 19. minutu prvi pokušaj Kurasaoa. Tukao je Bakunja iz velike daljine, lopta je otišla preko gola.

Samo dva minuta kasnije šok za Nemce i istorijski momenat za Kurasao. Komenensija je matirao Nojera za izjednačenje, što je izazvalo potpunu ludnicu u Hjustonu. To je ujedno bio prvi gol za Kurasao ikada na Svetskim prvenstvima.

Usledila je pauza za osveženje i to je prijalo Nemcima, koji su ubrzo nastavili sa napadima. Šloterbek je u 28. minutu imao sjajnu priliku. Vrlo dobro je fudbaler Borusije Dortmund gađao glavom, ali je Rum odlično odbranio njegov pokušaj. Potom je probao i Aleksandar Pavlović, ali je njegov udarac izblokiran.

U 38. minutu Nemačka ponovo stiže do prednosti. Sjajan centaršut Brauna, Šloterbek je ostao potpuno sam i glavom zatresao mrežu za 2:1.

Nisu se tu zaustavili "panceri" i u nadoknadi prvog poluvremena su stigli do trećeg gola. Oboren je Nmeča u šesnaestercu i sudija je pokazao na beču tačku. Siguran izvođač najstrože kazne bio je Kai Haverc, pa je Nemačka na odmor otišla sa dva gola prednosti.

Gde su stali na kraju prvog, Nemci su nastavili na početku drugog dela. Već u 47. minutu je Musijala postigao lep gol na asistenciju Kimiha. Usledio je nešto mirniji period utakmice, a onda je u 68. minutu Nemačka stigla do petog gola. Prelepo je Undav odložio loptu za Brauna koji je vrlo dobro zahvatio loptu i pogodio za 5:1.

Deset minuta kasnije i šesti gol u mreži Kurasaoa. U strelce se upisao i Undav. Konačan rezultat je postavio Haverc svojim drugim golom u 88. minutu i Nemci su tako došli do izuzetno ubedljive pobede.

Zanimljivo, Nemci su istim rezultatom pobedili Brazil u polufinalu Svetskog prvenstva 2014. godine. Takođe, prvi put od pomenutog šampionata su ostvarili pobedu na startu Mundijala.

Nemačka će u sledećem kolu igrati protiv Obale Slonovače, dok će se Kurasao sastati sa Ekvadorom.

NEMAČKA - KURASAO 7:1

Nemačka (4-2-3-1): Nojer - Braun, Šloterbek, Tah, Kimih - Nmeča, Pavlović - Virc, Musijala, Sane - Haverc;

Kurasao (4-2-3-1): Rum, Fonvil, Obispo, Bazur, Floranus - Leandro Bakunja, Komenensija - Čong, Žuninjo Bakunja, Hansen - Lokadija.

Kraj utakmice!

88. minut - Gooool! Poigravanje u Hjustonu. Haverc postiže svoj drugi gol na utakmici i to je sada 7:1.

78. minut - Goool! Ne zaustavljaju se Nemci! Posle centaršuta Haverca je Kimih pametno proigrao Undava, a ovaj bez ikakvih problema postiže pogodak.

76. minut - Mogao je Kurasao do drugog gola. Otvorio se prostor Margariti koji je gađao gornji ugao, ali nije bio precizan.

68. minut - Gooool! Petarda u Hjustonu. Mačigan potez i asistencija Undava za Brauna koji je odlično zahvatio loptu i savladao Ruma.

63. minut - Sjajna akcija Nemačke, ali Sane nije uspeo da je kruniše golom.

61. minut - Sada nešto mirniji period utakmice. Nemci imaju veliku prednost i kontrolišu dešavanja na terenu.

47. minut - Goooool! Kakav početak drugog poluvremena. Kimih je poslao pas ka Musijali čiji je udarac bio izuzetno precizan i Nemci vode 4:1.

Kraj prvog poluvremena!

45+5 minut - Goooool! Kai Haverc je bio siguran izvođač najstrože kazne i Nemci imaju dva gola prednosti.

45+3 minut - Penal za Nemačku! Oboren je Nmeča u kaznenom prostoru i sudija je pokazao na belu tačku.

45+2 minut - Pronašao je Hansen prostor za udarac, ali Nojer nije imao problema.

38. minut - Gooool! Ponovo vodi Nemačka! Fenomanalan centaršut Brauna, Šloterbek je ostao potpuno sam i glavom zatresao mrežu, čime je stigao do prvog gola u dresu reprezentacije.

30. minut - Udarac Aleksandra Pavlovića sa ivice kaznenog prostora, ali izblokiran.

28. minut - Dobra prilika za Nemačku. Šloterbek je tukao glavom, ali je Rum odlično reagovao. Od svega samo korner za "pancere".

21. minut - Goooool! Istorijski momenat na Mundijalu! Kurasao stiže do izjednačenja i postiže prvi gol ikada na Svetskom prvenstvu. Komenensija je savladao Nojera i sada je 1:1.

19. minut - Evo i prvog pokušaja debitanta. Leandro Bakunja je šutirao iz daljine, ali je lopta otišla preko gola.

14. minut - Na terenu postoji samo jedan tim. Šanse Nemaca se ređaju kao na traci. Prelako se Virc izborio za šut i bio je zamalo neprecizan.

9. minut - Još jedan opasan pokušaj Nmeče. Šutirao je sa distance, lopta je otišla malo preko gola.

6. minut - Goooool! Nemci u ranoj fazi dolaze do vođstva. Feliks Nmeča je postigao gol. Virc je lepo odložio loptu, a vezista Borusije Dortmund je majstorski pogodio.

Utakmica je počela!

18:04 - Može se sa punim pravom reći da je ovo istorijska utakmica. Naime, razlika između ove dve ekipe na FIFA rang listi (72 mesta) je najveća ikada pred prvo kolo Mundijala, te između bilo koja dva rivala na ovom šampionatu.

18:00 - Dobar dan i dobrodošli na blog našeg portala posvećen utakmici prvog kola grupe E na Svetskom prvenstvu u kojoj se sastaju Nemačka i Kurasao. Uz sport.alo uživo možete pratiti dešavanja iz Hjustona.