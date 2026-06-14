Nemački teniser je pre nedelju dana u finalu Rolan Garosa pobedio Flavija Kobolija i tako stigao do prvog trofeja na najvećim turnirima, čime je skinuo ogroman teret.

Nakon najvećeg uspeha u karijeri je priznao koliko mu titula u Parizu znači.

- Moram da odigram još neki turnir pre nego što mogu da kažem kako se zaista osećam povodom ove titule. Sve se dogodilo tako nedavno - rekao je Zverev za Sky Sports.

Kaže da još nije stigao ni da se odmori.

- Imam osećaj da dve noći nisam spavao jer sam slavio. Mogu iskreno to da kažem. Posle toga su usledile brojne obaveze, jedna za drugom.

Ipak, ono najvažnije je osećaj olakšanja koji sada nosi sa sobom.

- Prvo moram da se smirim i vratim treninzima, a onda ćemo videti. Ali mislim da će mi u glavi zauvek ostati jedna stvar.

Zverev smatra da mu je osvajanje Rolan Garosa promenilo pogled na buduće velike mečeve.

- Čak i ako jednog dana budem igrao grend slem finale protiv Sinera ili Alkaraza i stvari ne budu išle onako kako želim, znaću da sam već osvojio jedan grend slem.

Za kraj je poslao poruku koja najbolje oslikava koliko mu je ova titula značila.

- To mi više niko ne može oduzeti - podvukao je Nemac.