Ako malo preformulišemo staru srpsku izreku, možemo reći da bez starca nema… trofeja. Jer Luis de la Fuente Kastiljo (65) je najstariji selektor osvajač Mundijala, ali nije samo to karakteristika uspešnog stručnjaka.

Reč je o bivšem fudbaleru koji je igrao na poziciji levog beka. Tokom 13 sezona u dresovima Atletik Bilbaoa i Sevilje, odigrano je ukupno 254 utakmice i postigao šest golova u La Ligi, pri čemu je sa prvopomenutim klubom osvojio dve titule prvaka, uključujući i duplu krunu 1984. godine.

Rođen je u Aru (autonomna zajednica i pokrajina La Rioha na severu Španije) i Iberijskog poluostrva. Tokom 2024. La Rioha je imala 324.184 stanovnika, što je čini najmanje naseljenom autonomnom zajednicom Španije. Regija je poznata po proizvodnji crvenog vina, a Aro je bio prvi grad u Španiji koji je imao električno ulično osvetljenje. Zaključak, dovoljno da De la Fuenteu osvetli put i nazdravi velikim uspesima.

Ipak, trenerski posao počeo je da uči tamo gde je završio igračku karijeru, u Andaluziji. Tu je i zasnovao porodicu pošto je supruga iz mesta Kamas u blizini Sevilje. Par je odlučio da vodi povučen porodični život, uz vrlo malo zajedničkih pojavljivanja u javnosti i dostupnih informacija o njoj.

Ipak, nešto je moralo da ispliva na površinu. De la Fuenteovi imaju troje dece. Jedan od sinova, Alberto, krenuo je sličnim putem poput oca. Radi kao analitičar i specijalista za metodologiju u FS Španije.

- On zna mnogo više od mene, mnogo je bolje pripremljen i veoma je dobar. Zadovoljstvo je videti mlade ljude sa takvim entuzijazmom, takvom pripremljenošću i načinom na koji prate igru - rekao je Luis za Alberta.

Nije poznato čime se bave njegovi ostali sinovi.

Pre nego što je postao selektor seniorske reprezentacije, De la Fuente je godinama razvijao mlade igrače u Sevilji Bilbaou i u federaciji. Mnogi članovi sadašnjeg tima, uključujući Pedrija, Merina i druge istaknute internacionalce, ranije su sa njim radili na omladinskom nivou pre nego što su prešli u seniorski tim.

Kukurelja istetovirao selektora

„Crvena furija“ u velikom je finalu nadigrala Argentinu i stigla do svetskog zlata, a Mark Kukurelja održao je reč koju je dao pre početka turnira, istetovirao je lik selektora Luisa de la Fuentea!

Nova tetovaža uklopljena je među postojeće motive na njegovoj ruci, uz ružu i lava, a za njenu izradu ponovno je bio zadužen Hoakin Ganga, jedan od najpoznatijih svetskih tatu umetnika. Ganga, koji je iz Mursije, tokom karijere radio je tetovaže brojnim svetskim zvijezdama, među kojima su LeBron Dćejms, Dejk, Kanelo Alvarez...

De la Fuente je tako dobio trajno mesto na telu jednog od ključnih igrača šampionske ekipe.

Matrijarhat

De la Fuente je rođen 21. juna 1961. kao najmlađe od petoro dece. Otac Alberto bio je pomorac poreklom iz Bilbaoa u Baskiji, dok je majka Berta Kastiljo posedovala prodavnicu galanterije u Aru.

- Zbog očevog odsustva postali smo veoma bliski. U našoj kući vladao je pravi matrijarhat, majka je o svemu vodila računa - rekao je De la Fuente.

Vera izvor snage

Odgajan kao katolik, neko vreme otuđio se od religije, ali ju je na kraju ponovo prihvatio u odraslom dobu.

Često govori o važnosti vere koja mu pomaže da ostane prizemljen tokom karijere. Opisao ju je kao izvor snage prilikom donošenja odluka i na terenu i van njega.