Filmska priča na Mundijalu! U finalu u nedelju (21.00) u Njujorku između Španije i Argentine udariće učenik na učitelja – Luis De la Fuente (65) protiv Lionela Skalonija (48), koji su 2017. godine delili trenersku učionicu, ali sa različitih hijerarhijskih pozicija.

Dva stručnjaka će stajati jedan naspram drugog u borbi za najvažniji trofej u fudbalu, a sudbina se zaista poigrala sa njihovim trenerskim putešestvijem. Argentinac Skaloni je tada pohađao UEFA Pro studijski program u okviru Španske fudbalske asocijacije, dok je iskusniji domaćin De la Fuente uveliko gradio sistem u mladim kategorijama. Bio je ujedno predavač i mentor polaznicima ove prestižne akademije, uporedo s prvim trenerskim koracima mlađeg kolege i aktuelnog selektora prvaka sveta. Osim Skalonija, kurs za UEFA Pro licencu, najveći trenerski čin današnjeg fudbala, polagali su u istoj grupi još i Andoni Iraola, Manuel Pablo, Fernando Redondo, Havijer Saviola i Leo Franko.

Španski mediji su na prethodnom Mundijalu u Kataru ovu emotivnu priču upakovali pod naslovom „Skaloni, napredni učenik Luisa de la Fuentea“. Dakle, nema dileme da će ta činjenica u finalu doneti neku posebnu notu, naročito jer se zna da dvojica selektora gaje sličan stil igre, odnosno stavljaju najveći akcenat na odnos sa svojim izabranicima i atmosferu u svlačionici.

Učenik Skaloni poštuje nekadašnjeg učitelja i posle pobede nad Engleskom (2:1) i plasmana u finale govorio je o tome.

- Imam poseban odnos sa njim, bio je moj profesor u školi za trenere. Nego, ovo je ogromna radost za našu zemlju i naš narod. Pre neki dan sam rekao da ova grupa nikada ne prestaje da me iznenađuje. I iskreno kažem, pokušaćemo da osvojimo titulu, ostavićemo srce na terenu, ali posle ovoga je veoma teško ljudima objasniti šta ovi igrači pokazuju. To je neverovatno. Mi smo posebni, zaista. I to ne govorim iz arogancije, već iz srca. Mi smo posebni. Naši navijači su nas danas nosili do pobede i zbog toga sam im neizmerno zahvalan - naveo je Skaloni.

De la Fuente je uzvratio rečima da je njegov đak „autentičan trener“, ali se ipak fokusirao na hvalospeve za svoje izabranike nakon što su rutinski (2:0) eliminisali Francusku u polufinalu: „Počeli smo pre skoro četiri godine sa određenom idejom, ostali smo joj dosledni i ona nas je dovela dovde. Francuska je jedna od najboljih reprezentacija, ali naspram sebe su imali najbolji tim na svetu. To je razlika. Ovi igrači zaslužuju sve, iz dana u dan pokazivali su svoju posvećenost, solidarnost, velikodušnost i talenat. Oni čine da teške stvari izgledaju lako.