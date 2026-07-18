Nekako je ispod radara i u senci starijih saigrača u plasmanu Argentine u finale Svetskog prvenstva prošao doprinos Enca Fernandeza. U očima svojih najdražih, a zasigurno i mnogih drugih, klasni vezni fudbaler je možda i najveći junak polufinala! Kao Enco, dobri sin, pevali bi u zemlji tanga i fudbala da imaju svog Đorđa Balaševića.

Engleski sastav tresao se od njegove dalekometne paljbe, a treća je bila sreća, pošto je dao spektakularan gol za 1:1 u 85. minutu i najavio preokret od 2:1 i krešendo u režiji dvostrukog asistenta Lea Mesija i meč vinera Lautara Martineza. Imaće šta da besedi pred decom i unucima fudbaler Čelsija, koji ima tek 25 godina. Reklo bi se - mlad je, međutim, Fernandez je izuzetno posvećen svom pozivu, ciljevima, porodici...

Njegova dugogodišnja partnerka je Valentina Servantes, argentinska influenserka s kojom je zajedno još od tinejdžerskih dana. Imaju dvoje dece - ćerku Oliviju (rođena 2020) i sina Benhamina (2023). Tokom Mundijala Valentina je bila uz „gaučose“ i često je objavljivala fotografije s tribina i proslava. U njihovoj vezi bilo je i trzavica, pošto se 2024. pisalo da se rastaju. Navodno je Fernandez to inicirao želeći da se fokusira na karijeru. Ali, brzo su našli zajednički jezik i ponovo važe za jedan od najskladnijih parova.

Prema proceni Transfermarkta, Enco Fernandez košta 90 miliona evra. Čelsi je, inače, njegovu slobodu u januaru 2023. godine Benfiki platio čak 121 milion. Ujedno, dao mu je bogat ugovor pošto Argentinac na godišnjem nivou zarađuje oko 10 miliona evra na „Stamford bridžu“.