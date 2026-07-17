Fudbaleri Crvene zvezde su na najbolji mogući način počeli novu sezonu u Superligi Srbije. Crveno-beli su u prvom kolu na svom terenu deklasirali Mačvu rezultatom 5:0 i pokazali zbog čega su apsolutni favoriti za odbranu titule.

Tim Dejana Stankovića je odmah na startu pokazao povratniku u elitni rang da ga čeka prava reultatska katastrofa. Već u osmom minutu je domaćin poveo golom Bruna Duartea. Novajlija Loizu je poslao loptu u šesnaesterac, ona se odbila od jenog igrača protivničke ekipe i stigla do Brazilca koji je šalje u mrežu.

Nije Zvedzi dugo trebalo da duplira prednost. To se desilo u 18. minutu, kada je Duarte glavom spustio do Radeta Krunića, koji je zatresao mrežu Rakonića. Dominaciju u prvom delu su crveno-beli krunisali u 33. minutu. Seol je centrirao, a umesto Duartea loptu u svoju mrežu je smestio Kone.

U ranoj fazi drugog poluvremena Zvezda stiže i do četvrtog gola. Sjajni Duarte je asistirao Kostovu koji pogađa za 4:0.

Imao je Loizu priliku u 54. minutu da postigne prvi gol u dresu Zvezde. Dobro ga je proigrao Ivanić, ali Kipranin nije bio precizan.

Dejan Stanković je potom dao šansu igračima sa klupe. Ušli su Arnautović, Mo Čam, Elšnik i Katai. U 82. minutu je Kostov svojim drugim golom povisio na 5:0 i tako postavio konačan rezultat.

Do kraja utakmice nije bilo previše uzbuđenja, rezultat se nije menjao i branilac titule je upisao prva tri boda.

U drugom kolu Zvezda dočekuje Vojvodinu, dok će Mačva ugostiti Partizan. Crveno-beli će prethodno u utorak od 21 sat gostovati ekipi Larna u prvom meču drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona.

CRVENA ZVEZDA - MAČVA 5:0 (3:0)

Stadion: "Rajko Mitić"

Crvena zvezda: Radanović - Seol, Veljković, Eraković, Tiknizjan - Krunić, Abu Fani - Loizu, Kostov, Ivanić - Duarte.

Mačva: Rakonić - Ilić, Sladojević, Kone, Blagojević - Tojčić, Đorđić, Rakić, Terzić - Abdulahi, Vidakov.

Kraj! Ubedljiva pobeda Zvezde!

82. minut - Gooool! Evo petog pogotka. Ponovo je strelac Vasilije Kostov.

80. minut - Mogla je Zvezda do petog gola. Katai je imao dobru šansu, ali je Rakonić odbranio njegov udarac.

62. minut - Četvorostruku izmenu vrši Dejan Stanković. Arnautović, Mo Čam, Elšnik i Katai ulaze u igru, a izlaze Ivanić, Duarte, Loizu i Krunić.

72. minut - Pao je tempo u drugom poluvremenu. Bez većih uzbuđenja u poslednjih 15 minuta.

54. minut - Opasan napad Zvezde. Loizu je mogao da postigne gol na debiju, ali nije bio precizan posle dodavanja Ivanića.

48. minut - Gooool! Zvezda stiže do četvrtog pogotka odmah na startu drugog dela. Dosta prostora je imao Duarte i uputio pas ka Kostovu koji je bez previše problema poslao loptu u mrežu. Već druga asistencija Brazilca koji igra odličan meč.

Kraj prvog poluvremena!

33. minut - Gooool! Evo i trećeg pogotka u mreži Mačve. Kone je postigao autogol posle centaršuta Seola i crveno-beli imaju ogromnih 3:0.

18. minut - Goool! Šampion Srbije je duplirao prednost. Lepa akcija crveno-belih, Duarte je iz ne baš lake pozicije glavom asistirao Kruniću koji šalje loptu u malu mrežu za 2:0.

10. minut - Solidan pokušaj Ivanića sa distance, ali lopta ide pored gola.

8. minut - Gooool! Vodi Zvezda, strelac je Bruno Duarte. Savladao je Brazilac Rakonića i tako postigao prvi pogodak za crveno-bele u novoj sezoni.

Utakmica je počela!

19:00 - Dobrodošli na blog našeg portala posvećen utakmici prvog kola Superlige Srbije između fudbalera Crvene zvezde i Mačve. Uz sport.alo uživo možete pratiti dešavanja iz Beograda.