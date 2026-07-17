Evropska fudbalska unija (UEFA) je pokrenula disciplinski postupak zbog ponašanja navijača Hajduka tokom revanš utakmice protiv Žiline u Splitu.

Kako prenosi "Dalmatinski portal", delegat susreta prijavio je splitski klub nakon incidenata koji su se dogodili u drugom poluvremenu meča. Iz Hajduka je potvrđeno da je prijava stigla, a u zvaničnom izveštaju navodi se da su sa tribina na teren bacani različiti predmeti.

Prema navodima delegata, na travnjaku su završile plastične čaše, ali i nekoliko stolica, zbog čega je UEFA odlučila da otvori novi disciplinski predmet protiv hrvatskog kluba. Poseban problem za Hajduk predstavlja činjenica da klub već ima uslovnu kaznu zbog ranijih incidenata koje su njegovi navijači izazvali na evropskim gostovanjima u Ružomberoku i na Farskim Ostrvima.

Stoga postoji realna mogućnost da kazna bude mnogo oštrija nego ranije. Najnepovoljniji scenario bio bi da UEFA zabrani organizovano prisustvo navijača Hajduka na narednom evropskom gostovanju.

Hajduk će u drugom kolu kvalifikacija za Ligu Evrope igrati protiv Pafosa, pa bi eventualna zabrana značila da pristalice Hajduka neće moći organizovano da podrže ekipu na Kipru. Konačna odluka Evropske fudbalske unije očekuje se početkom naredne sedmice.