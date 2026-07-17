Švedski dnevni list "Expressen" objavio je na svom sajtu komentar pod naslovom "Ovako se normalizuju fašistički simboli", u kojem se problematizuje uloga hrvatskog fudbalera Luke Modrića u popularizaciji ustaškog pozdrava "Za dom spremni“.

Autor teksta, Tonči Percan, švedski novinar i publicista hrvatskog porekla, opisuje Modrića kao jednog od najboljih veznih igrača na svetu koji je malu Hrvatsku pretvorio u fudbalsku velesilu.

Sa druge strane, on ističe kako Modrićevo nasleđe van terena ima svoju "mračnu stranu".

U tekstu se opisuje doček hrvatskih reprezentativaca nakon osvajanja srebrne medalje na Svetskom prvenstvu 2018. godine u Rusiji, sa posebnim osvrtom na vožnju Marka Perkovića Tompsona sa fudbalerima u autobusu od zagrebačkog aerodroma do Trga bana Josipa Jelačića, kao i njegov nastup.

- Modrić je lično zatražio da nastupi Tompson. Njegov zaštitni znak je da koncerte započinje uzvikom "Za dom spremni", pozdravom koji se često poredi sa "Sieg Heil", a ozloglašen je zbog izjava koje izražavaju simpatije prema fašizmu i korišćenja ustaške simbolike - piše Percan za "Expressen", dodajući da je Tompsonu "zabranjeno da nastupa u nekoliko evropskih zemalja“.

Potom se dodaje:

- Srpska kulturna udruženja izložena su napadima, piscima se preti, crne košulje marširaju ulicama, a fudbalski navijači tokom utakmica uzvikuju "Ubij Srbina“ - navodi se u komentaru.

- Sportsko nasleđe Luke Modrića je nesporno. Istovremeno, njegovi postupci pokazuju kako jedna ikona može da utiče na čitavu zemlju i kako fašistički simboli mogu da se normalizuju - zaključuje "Expressen"