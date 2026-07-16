Lamin Jamal je propustio današnji timski trening reprezentacije Španije pred finale Svetskog prvenstva sa Argentinom.

Ova informacija je uplašila navijače, ali deluje da nema razloga za brigu.

Prema pisanju tamošnjih medija, Jamal je radio odvojeno od ostatka ekipe i trenirao po posebnom programu, a na levoj butini imao je zaštitni zavoj. Razlog je opterećenje posle polufinala protiv Francuske, u kojem je završnicu meča odigrao uz određene tegobe.

Marka, Aa i Mundo Deportivo navode da nema mesta panici i da se ne radi o ozbiljnijoj povredi. Selektor Luis de la Fuente i njegov stručni štab nisu želeli da rizikuju, pa je napadač Barselone preskočio grupni trening.

U istom režimu radio je i desni bek Pedro Poro, dok su ostali reprezentativci normalno trenirali.

Podsetimo, finale između Španije i Argentine je na programu u nedelju 19. jula u Nju Džersiju od 21 sat po srednjeevropskom vremenu.