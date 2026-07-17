Svetska kuća fudbala (FIFA) odlučila je da uradi nešto što će ponovo razbesneti navijače, pa će po uzoru na američke sportove igračima šampionske selekcije uručiti prstenje, po uzoru na tradiciju američkih profesionalnih liga poput NBA, NFL i MLB.

Naime, reč je o ekskluzivnim prstenovima koji će biti izrađeni u ograničenoj seriji od ukupno 2.026 primeraka, kao simbol Mundijala 2026.

Od tog broja, 30 prstenova biće namenjeno članovima šampionske reprezentacije, dok će preostalih 1.996 biti ponuđeno navijačima širom sveta kao zvanični licencirani FIFA proizvod.

Na jednoj strani prstena nalaziće se trofej Svetskog prvenstva, dok će druga biti posebno dizajnirana u skladu sa identitetom reprezentacije koja osvoji titulu svetskog prvaka.

Svaki primerak biće jedinstveno numerisan, izrađen po meri vlasnika i isporučen uz sertifikat o autentičnosti.