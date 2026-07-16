Fudbalska reprezentacija Argentine plasirala se u finale Svetskog prvenstva. "Gaučosi" su savladali Englesku sa 2:1, pa će u nedelju protiv Španije pokušati da odbrane titulu svetskog prvaka.

Englezi su do 85. minuta vodili 1:0, ali su Argentinci golovima Enca Fernandeza i Lautara Martineza preokrenuli rezultat i zakazali spektakl sa "crvenom furijom".

Sada svi željno iščekuju finale, a FIFA će narednih dana otvoriti disciplinski postupak protiv FS Argentine, zbog događaja posle sinoćne utakmice.

Kako navodi Mundo Deportivo, FIFA čeka zvanične izveštaje delegata i službenih lica, a onda će krenuti u istragu zbog transparenta "Las Malvinas son Argentinas", što u prevodu znači "Malvinska (Foklandska) ostrva pripadaju Argentini). Među reprezentativcima koji su razvili ovaj transparent bili su Kristijan Romero i Đovani Lo Selso.