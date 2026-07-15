Fudbaleri Španije prvi su finalisti Svetskog prvenstva pošto su u polufinalu savladali Francusku rezultatom 2:0.

Nakon meča selektor Francuske Didije Dešan nije bilo zadovoljan, pre svega, suđenjem.

- Postavljam pitanje, a neću odgovoriti na njega: 'Da li je sudija dovoljno dobar da sudi polufinale Svetskog prvenstva?' Ne kažem ovo zato što smo izgubili, ali bilo je određenih situacija... Često i nepovoljnih po nas - rekao je Dešan.

Selektor Francuske je od ranije odlučio da se povuče posle ovog Mundijala, pa će mu utakmica u borbi za bronzu biti poslednja na klupi. Njega će naslediti Zinedin Zidan koji se posle duže pauze vraća poslu.