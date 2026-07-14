Fudbalska reprezentacija Španije plasirala se u veliko finale Svetskog prvenstva pošto je sa 2:0 savladala selekciju Francuske. Ovaj duel, na svoj način, komentarisali su stručni konsultanti RTS-a Rade Bogdanović i Marko Vjetrović.

Bogdanović je iskritikovao "trikolore" koji ništa nisu pokazali u najvažnijoj utakmici.

- Francuzi su večeras izašli i delovali su prepotentno, umorno, nezainteresovano. Ova četvorka napadača nije ozbiljan presing napravila, sva četvorica zajedno. Španija? Ovo je savršenstvo bez mane, ovo je nenormalno – rekao je Bogdanović.

Bogdanović nije štedeo ni Lea Mesija i uveren je da će i Argentina proći kao i Francuska.

- Još samo da Mesi zaplače i imamo kompletnu ekipu. Ronaldo, Mbape... Plakaće i Mesi sutra. Kad smo sedeli ovde, razgovarali smo i rekli smo, malo je čudno da bude finale Francuska – Argentina - naveo je Bogdanović.

Polufinale između Engleske i Argentine na programu je u sredu od 21 sat.