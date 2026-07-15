Uoči polufinalne utakmice SP između Engleske i Argentine, argentinski ministar spoljnih poslova Pablo Kvirno dodatno je zaoštrio odnose objavom eseja u kojem ponovno potvrđuje argentinsko pravo na Foklandska ostrva.

Tenzije su već bile povišene pošto su argentinski igrači pobedu u četvrtfinalu proslavili pevajući pesme s antiengleskim stihovima.

Kvirno je u autorskom članku za list „Nasion“ kritikovao „nezakonitu okupaciju“ Foklanda od strane UK. Ministar u vladi Haviera Mileja (sa majčine strane - Alisija Lujan Lusić - hrvatskog je porekla) stanovnike ostrva, od kojih je 99,8 posto na referendumu 2013. glasalo za ostanak pod britanskom vlašću, nazvao je „veštačko naseljenim“.

Popis stanovništva iz 2016. pokazao je da je 43 odsto stanovnika arhipelaga rođeno na Foklandima, a mnogi su potomci velških i škotskih imigranata koji su se nastanili posle uspostave britanske vlasti 1833. godine.

-Vreme ne pretvara nezakonitu okupaciju u suverenost. Niti će narušiti teritorijalni integritet Argentinske Republike - napisao je Kvirno.

-Našeg se prava nećemo odreći, niti ćemo ga napustiti. Foklandska ostrva su istorija, teritorija, more, sećanje i sudbina. Oni su zavet među generacijama. Oni su glas nacije koja zna da čeka bez odustajanja i ustrajaće u svojim zahtevima bez predaje.

Kvirno je odbacio važnost referenduma, postojećih i budućih, dodavši kako nijedno glasanje „koje jednostrano organizuje Ujedinjeno Kraljevstvo ne može da imati pravni temelj“. Kaže:

- Ne smemo pasti u zamku referenduma!

Među prvima je reagovala britanska ministarka spoljnih poslova u senci Priti Patel. Ona je stanovnike Ostrva, kojima je od 1983. dodeljeno puno britansko državljanstvo, nazvala „ponosnim Britancima“.

- Poslednji argentinski komentari o stanovnicima Foklanda uvredljivi su i netačni - objavila je Patel na platformi X.

- Narod Foklanda ponosno je britanski i njihovo pravo na samoodređenje je neupitno. Nikakva revizionistička retorika iz Buenos Ajresa to neće promeniti. Britanija će uvek čvrsto stajati uz stanovnike Foklanda.

Ovo nije prvi put ove godine da Argentina ističe svoje pretenzije. Predsednik Milej ranije je izjavio da su Ostrva, u Argentini poznata kao Las Malvinas, „bila, jesu i uvek će biti argentinska“. U aprilu je procurio memorandum Pentagona koji je sugerisao da bi SAD mogle da preispitaju svoj stav o podršci britanskom suverenitetu, ali državni sekretar Marko Rubio brzo je umanjio važnost tog dokumenta.

Sukob iz 1982. godine, u kome je poginulo 649 argentinskih i 255 britanskih vojnika, bio je osetljiva tema i na Svetskom prvenstvu 1986, kada je Dijego Maradona gol „božjom rukom“ opisao kao „simboličnu osvetu“ za poraz u ratu.

Uoči naredne utakmice policija u Atlanti priprema se za složenu operaciju zbog dolaska velikog broja navijača obe selekcije.

Posle pobede nad Švajcarskom, argentinski igrači i navijači pevali su prerađenu verziju pesme „Muchachos, Esta Noche Me Emborracho“ (Momci, večeras se opijam), hita iz 2003. godine, koja je bila popularna i tokom osvajanja titule 2022.

Stihovi nove verzije glase:

„Navijač sam reprezentacije, navijam za nju svim srcem. S Lionelom smo osvojili treću titulu i želimo da opet budemo prvaci. I 32 godine kasnije, Skaloneta će osvetiti trofej otet desetki, onaj koji nismo smeli da podignemo. Želim da vidim četvrtu zvezdu da sja na dresu. Argentinac sam od rođenja do groba, za Malvine, za Dijega, za Leov poslednji ples. Argentino, želim da te vidim kao dvostrukog uzastopnog prvaka.“

Engleski mediji su se žalili, pisali FIFA, ali ona (još) nije reagovala.

Osi i Riki otvorili vrata

Prvi argentinski fudbaleri u engleskim ligama bili su Osvaldo (Osi) Ardiles i Rikardo (Riki) Vila, koji su u julu 1978. godine prešli u londonski Totenhem. Njihov dolazak u Englesku bio je istorijski jer je označio ukidanje skoro poluvekovne zabrane nastupa stranim igračima u engleskom fudbalu.

Elizabetina poruka

Britanska ministarka spoljnih poslova Elizabet Tras je pre nekoliko dana povukla paralelu između tadašnjeg napada vojne hunte na Foklande i aktuelne ruske agresije na Ukrajinu. Naglasila je da Velika Britanija „neće oklevati ni trenutka“ u slučaju nove invazije.

Žrtve i pretenzije

Rat koji je okončan pre 40 godina stajao je života 255 britanskih vojnika, tri civila na ostrvu i 649 argentinskih vojnika. Uprkos smeni vlasti u Argentini nakon izgubljenog rata, ta južnoamerička zemlja nikada nije odbacila svoje pretenzije nad Ostrvima.