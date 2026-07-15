Lionel Mesi igra šesti Mundijal, ali na svetskim prvenstvima nikada nije igrao protiv Brazila, Engleske, Španije, Portugala, Urugvaja i Italije u nokaut fazi takmičenja.

Mesi je na Mundijalima odigrao 31 meč (21 pobeda, rekord), postigao je 21 gol (rekord) uz 10 asistencija, što je takođe rekordan broj. Posebna zanimljivost je da se u tim akcijama uvek istakao drugi strelac: 2006. Krespo, 2010. Tevez, 2014. Di Marija, 2018. Merkado i Aguero 2022. E. Fernandez, Molina i H. Alvarez, 2026. Romero i Mekalister.

Mesi je prvi igrač u istoriji koji je zabeležio asistenciju na pet različitih Svetskih prvenstava, a takođe drži rekorde po broju asistencija i ostvarenih direktnih gol-učinaka (golovi + asistencije) na Mundijalima.

Ipak Lionel je postao prvi fudbaler u istoriji koji je promašio dva penala na jednom SP, ne računajući penal-serije. Na tekućem Mundijalu zakazao je protiv Austrije i Egipta. Tokom karijere, Mesi je šutirao 150 penala i realizovao 116, što znači da ih je promašio ukupno 34. U dresu Argentine na SP, Mesi je izveo ukupno osam penala, a realizovao je samo četiri! Mesi je sa bele tačke promašio i protiv Islanda (2018) i Poljske (2022).

Ali, Argentinac je rekorder i zbog podatka da je na devet uzastopnih mečeva na Mundijalima postigao bar jedan gol. Ostaje da se vidi kako će biti protiv „tri lava“, u prvom meču koji igra protiv te selekcije.

Mekalister za sva vremena

Aleksis Mekalister golom protiv Švajcarske najavio trijumf Argentine, ali po jednom drugom parametru ušao je u anale SP. Naime, ostvario je 12 pobeda i jedini ima maksimalan učinak pošto je Zagalo (Brazil) zabeležio 10 trijumfa i dva remija, a njegov zemljak Hulio Olartikoečea ima osam pobeda i četiri nerešena rezultata.

Nema nesporazuma

Posle pobede nad Norveškom engleski selektor Tomas Tuhel izjavio je da njegova ekipa „nije bila dovoljno brza i imala je sreće“!

Strelac oba gola Belngem uzvratio je da selektor „možda ne zna kako je igrati u ovakvim uslovima“ i pohvalio sposobnost Engleske da pobedi na ružan način.

FA je brzo reagovala i objasnila da nema nesporazuma jer Džud nije bio upoznat s kontekstom Tuhelovih komentara.

Džud s bolnom grimasom



Argentinski mediji pišu da je Belingem zbog povrede levog ramena na meču sa Norveškom pod znakom pitanja, pošto je teren napustio sa „bolnom grimasom držeći se za rame“.

Njegovi problemi s ramenom nisu novost pošto ga je povredio prilikom pada u martu na meču Real - Rajo Valjekano. Kasnije je operisan, ostao je vidan ožiljak, a bolovi se javljaju u trenucima najvećih napora.