Kapiten fudbalske reprezentacije Francuske Kilijan Mbape izjavio je posle poraza u polufinalu Svetskog prvenstva da preuzima odgovornost, istakavši da je njegova ekipa bila ispod svog nivoa na utakmici protiv Španije.

Fudbaleri Francuske poraženi su od Španije rezultatom 2:0 u polufinalu SP.

- Kao kapiten, moram da preuzmem svu odgovornost i nemam problem sa tim. Želeli smo da odemo u finale. Nismo otišli. Mislim da nismo odigrali utakmicu koju smo želeli. Bilo taktički ili tehnički, u smislu ukupnog nivoa koji smo pokazali. Španija se držala svog plana igre i onoga po čemu je poznata. Oni su tim koji voli da kontroliše posed lopte i diktira tempo. Naš cilj je bio da ih pritisnemo visoko na terenu kako bismo ih sprečili da uspostave taj spori, varljivi ritam - rekao je Mbape.

On je naveo da je razočaran i dodao da njegova ekipa mora da nastavi dalje i da nauči iz poraza od Španije.

- Bio je to san za nas da stignemo do finala, da pružimo našoj zemlji ovu priliku da nastavi da sanja i stvara istoriju. Sada je to nešto sa čime se moramo suočiti uzdignute glave. Mislim da ne mogu rečima da opišem koliko smo razočarani tim i ja. Ali kao i svaki vrhunski igrač, čak i ako zvuči pomalo robotski, moraćemo da se pokupimo, odemo na odmor i krenemo dalje - poručio je Mbape.

Francuska će u subotu za treće mesto na SP igrati protiv poražene reprezentacije iz meča između Argentine i Engleske.