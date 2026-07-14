Kapiten "gaslkih petlova" Kilijan Mbape postao je Francuz sa najviše utakmica na Svetskim prvenstvima.



Mbapeu je polufinalni meč protiv Španije 21. na planetarnim šampionatima, golman Igo Loris je branio na 20 mečeva na SP.



Mbape (27) je debitovao na Mondijalu u Rusiji 2018. godine kad je osvojio titulu svetskog prvaka, a četiri godine kasnije u Kataru bio je vicešampion. Na dosadašnjih 20 utakmica na SP dao je 20 golova.

U toku je utakmica polufinala Mundijala između Francuske i Španije.