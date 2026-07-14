Na snimku nastalom u gradu Eskobaru, u provinciji Buenos Ajres, vidi se grupa navijača koja pali zastavu Ujedinjenog Kraljevstva, poznatu kao Junion Džek, dok rastu tenzije pred polufinalni duel koji će biti odigran u sredu u Atlanti, prenosi GB Njuz.



Iako zastava predstavlja Ujedinjeno Kraljevstvo, fudbalska reprezentacija Engleske nastupa pod zastavom sa krstom Svetog Đorđa (Saint George's Cross).



Snimak je izazvao brojne reakcije na društvenim mrežama, gde su korisnici ismevali grešku argentinskih navijača.



Jedan od korisnika naveo je da "spaljivanje zastave Velike Britanije misleći da je to zastava Engleske samo potvrđuje da najveći neprijatelj Argentine nisu Englezi, već udžbenik geografije".



Drugi korisnik napisao je da "ta zastava pripada Ujedinjenom Kraljevstvu, a ne Velikoj Britaniji", dok su drugi komentarisali da je reč o zastavi Ujedinjenog Kraljevstva i pitali se kako je moguće napraviti takvu grešku.



Na snimku se vidi i kako navijači pevaju i slave dok zastava gori usred okupljanja.





Rivalstvo Engleske i Argentine jedno je od najvećih u svetskom fudbalu, napominje britanska televizija.



Jedan od najpoznatijih duela odigran je u četvrtfinalu Svetskog prvenstva 1986. godine, kada je Dijego Maradona postigao čuveni gol rukom, poznat kao "Božja ruka".



Engleska je potom eliminisana od Argentine i na Svetskom prvenstvu 1998. godine, posle izvođenja jedanaesteraca, nakon isključenja Dejvida Bekama.



Engleska se revanširala na Svetskom prvenstvu 2002. godine pobedom od 1:0 u grupnoj fazi, golom Dejvida Bekama iz jedanaesterca.



Međunarodna fudbalska federacija (FIFA) odobrila je Argentini da u polufinalu nastupi u tamnoplavoj rezervnoj garnituri dresova, istoj boji u kojoj je ostvarila neke od najpoznatijih pobeda protiv Engleske na svetskim prvenstvima.