Fudbaleri Argentine plasirali su se u polufinale Svetskog prvenstva pobedom nad Švajcarskom posle produžetaka rezultatom 3:1.

Na meču su viđene ogromne tenzije, a u glavnoj ulozi je bio Granit Džaka, koji se pokačio sa Lautarom Martinezom.

Situacija skoro da je proključala, posle čega je Džaka otvoreno zapretio Martinezu "da će se sa njim videti posle meča u tunelu da objasne neke stvari". Na svu sreću, nije došlo do pomenute konfrontacije, odnosno, barem nema informacija za sada koje bi na to ukazivale.

Drugi igrači su uleteli kako bi smirili situaciju, pa su se Džaka i Martinez brzo primirili. Morao je da reaguje i Lionel Mesi koji je smirivao Džaku u tim momentima.