Kontroverzna situacija sa utakmice Engleske i Norveške podigla je novu buru oko upotrebe tehnologije na SP, a posebno je privukla pažnju u Hrvatskoj, gde su se prisetili sporne odluke zbog koje im je prethodno poništen pogodak protiv Portugala.

Engleska je u četvrtfinalu Svetskog prvenstva savladala Norvešku sa 2:1 posle produžetaka i izborila plasman među četiri najbolje reprezentacije sveta, ali je duel ostao obeležen velikim polemikama.

Norvežani smatraju da su oštećeni kod izjednačujućeg gola Engleske, kada je Džud Belingem pogodio za 1:1 u drugom minutu nadoknade prvog poluvremena.

U taboru Norveške veruju da je akcija počela nakon što je lopta pri ispucavanju golmana Orjana Nilanda zakačila kabl kamere iznad terena, što je promenilo njenu putanju.

Da je lopta zaista dodirnula spoljni predmet, prema pravilima igre, sudija bi morao da prekine meč i dosudi spuštanje lopte. Međutim, VAR nije reagovao, a pogodak je priznat.

FIFA se oglasila i navela da tehnologija u lopti nije registrovala nikakav kontakt sa kablom.

-Pre engleskog gola u 45+2. minutu protiv Norveške, senzor u lopti nije zabeležio nikakav pomak u podacima ‘otkucaja srca lopte’ dok je bila u vazduhu. Zbog toga ne postoji dokaz da je lopta dodirnula kabl iznad terena i promenila putanju - saopštila je FIFA.

U Hrvatskoj je ova odluka posebno odjeknula zbog ranije situacije u meču protiv Portugala, kada im je u završnici poništen gol Joška Gvardiola.

-Senzor u lopti oseti Matanovićevu kosu, ali ne i kabl od kamere - piše Index.hr, podsećajući na situaciju koja se hrvtaskoj reprezentaciji desila.

Posle tog duela FIFA je objasnila da je pogodak poništen zahvaljujući tehnologiji "Connected Ball", odnosno senzoru ugrađenom u loptu.

Prema objašnjenju svetske kuće fudbala, senzor je registrovao kontakt hrvatskog napadača Igora Matanovića sa loptom u akciji koja je prethodila golu, što je sudiji omogućilo da dosudi ofsajd.