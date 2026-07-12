Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije ostala je bez Maše Kirov, pošto je mladoj srednjoj blokerki dijagnostikovano kidanje prednjih ukrštenih ligamenata kolena.

Kirov se povredila u završnici trećeg seta utakmice protiv Nemačke u Beogradskoj areni, kada je posle jednog doskoka osetila jak bol u kolenu i odmah napustila teren.

Loše prognoze potvrdio je doktor reprezentacije Dejan Aleksandrić.

-Maša je jutros obavila detaljne preglede, a magnetna rezonanca pokazala je da je došlo do kidanja prednjih ukrštenih ligamenata. Predstoji joj operacija, a potom i dug period oporavka - rekao je Aleksandrić za beogradske medije.

Povreda je došla u izuzetno nezgodnom trenutku, pošto je dvadesetogodišnja odbojkašica nedavno izborila mesto u startnoj postavi Srbije, nakon što je zbog zdravstvenih problema reprezentaciju napustila iskusna Maja Aleksić.

Selektor Zoran Terzić tako će za duel protiv Holandije na raspolaganju imati samo tri srednja blokera – Henu Kurtagić, Minju Osmajić i Ljubicu Milojević.

Kirov će zbog teške povrede propustiti i predstojeće Evropsko prvenstvo, a stručni štab Srbije moraće narednih dana da proširi spisak srednjih blokera za pripreme koje počinju već sledeće sedmice.