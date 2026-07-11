Najbolja srpska odbojkašica Tijana Bošković biće u sastavu za meč protiv Nemačke u Ligi nacija koji je na programu večeras od 20 časova u Beogradskoj areni.

Ona je u timu zamenila srednjeg blokera, Ljubicu Milojević, stoji u biltenu takmičenja.

Srbija je u prethodnom kolu neočekivano izgubila od poslednjeplasirane Francuske, pa će protiv Nemica pokušati da popravi utisak. Interesovanje za ovaj meč je veliko. Prvi kontigent karata je bio rasprodat, pa je Odbojkaški savez Srbije zajedno sa organizatorom obezbedio i drugi na dan utakmice.

Podsetimo, naše odbojkašice krajem avgusta i početkom septembra očekuje nastup na Evropskom prvenstvu. Naravno, Tijana Bošković će i tada biti u sastavu i predvodiće tim u pohodu na novu medalju na velikim takmičenjima.