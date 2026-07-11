Markez je na stazi "Sahsenring" došao do treće pol pozicije ove sezone, a ukupno 105. u karijeri vremenom 1:19.041.

Drugi je bio vozač Gresinija Aleks Markez, koji je za bratom Markom zaostao 0,061 sekundu.

Fabio di Đanantonio iz Pertamine zauzeo je treću poziciju sa 0,147 sekundi razlike u odnosu na pobednika kvalifikacija.

Sprint trka za VN Nemačke voziće se danas od 15 časova, dok je glavna trka sutra u 14 sati.

Horhe Martin je vodeći u generalnom plasmanu sa 193 boda, drugi je Marko Beceki sa 186, a treći Di Đanantonio sa 177 bodova.