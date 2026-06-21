Markez je do trijumfa u Češkoj stigao rezultatom 39:51.29. Španac je danas zabeležio 101. pobedu u karijeri u svim kategorijama, a stigao je do 75. trijumfa u "kraljevskoj klasi".



Drugo mesto na VN Češke osvojio je vozač ekipe Trekhaus Japanac Ai Ogura, koji je za pobednikom kasnio 0,421 sekundu.



Treći je bio vozač Dukatija Italijan Frančesko Banjaja, koji je za Markezom zaostao 2,255 sekunde.



Prvo mesto u generalnom plasmanu drži vozač Aprilije Italijan Marko Beceki sa 180 bodova, dok je drugi Španac Horhe Martin takođe iz Aprilije sa 172.



Beceki nije vozio na VN Češke, pošto je u subotu diskvalifikovan sa glavne trke. On je posle izletanja sa staze tokom sprinta na stazi u Brnu odgurnuo i udario redara koji je pokušavao da dođe do njegovog motocikla.



Naredna trka u Moto GP šampionatu biće održana 28. juna za VN Holandije u Asenu.