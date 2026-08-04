Anđelija Stevanović i Aleksa Rakonjac su postali prvaci Evrope u takmičenju mešovitih parova vazdušnom puškom.



Time je Stevanovićeva postala trenutno najuspešniji učesnik šampionata, jer je stigla do zlata u sve tri discipline u kojima je startovala.



Juče je pobedila u pojedinačnoj konkurenciji vazdušnom puškom i žensku ekipu povela ka timskom trijumfu.



Prethodno, na početku drugog dana, takmičenju vazdušnim pištoljem za muškarce srpski reprezentativci su obezbedili dva pojavljivanja na pobedničkom postolju.



Ekipa Srbije, sastavljena od trojice juniora izborila je bronzu, a potom je u finalu do medalje istog sjaja došao i Uroš Gajić.