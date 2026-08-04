Trener fudbalera Crvene zvede Dejan Stanković izjavio je večeras posle poraza od Hapoel Ber Ševe (1:0) da je njegova ekipa morala bolje i dodao da će biti potrebna veća agresivnost u revanšu.

Govorio je i o tome da bi ekipa eliminacijom od Hapoela ostala bez Lige šampiona po četvrti put kada je on trener crveno-belih.

- Mislite da će fudbal da stane ako ne uđem četvrti put u Ligu šampiona? Nije mi prijatno, ali uradiću sve u revanšu da prođemo dalje. U Zvezdi je uvek pritisak, za svakog trenera i za svakog igrača. Želim da pritisak bude na meni, a ne na igračima. Od njih tražim da budu čvršći na terenu. Ja nemam nikakav problem.