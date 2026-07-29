Trener Crvene zvezde Dejan Stanković prokomentarisao je plasman u treće kolo kvalifikacija za Ligu šampiona pobedom nad Larnom, ali i narednog rivala, Hapoel Ber Ševu.

- Momcima sam sada čestitao. Ne toliko na pobedi, već koliko na odnosu. Odnosn je bio fenomenalan u prvoj i još jači i bolji u drugoj utakmici. Hvala navijačima što su došli, i dalje smo u julu, i dalje su odmori, ali osećamo podršku i navijanje. Da l' smo mogli da damo još neki gol? Možda smo mogli, ali odnos od 1. do 90. je bio sjajan - rekao je Stanković.

Naredni rival na putu ka grupnoj fazi Lige šampiona biće Hapoel Ber Ševa, koji svoje domaćinstvo neće igrati u Izraelu, već u Mađarskoj.

- Logistički odlično! 40 minuta avionom i još sat vremena autobusom, bolje nego pet i po sati do Rejkjavika. Ako hoćeš do Lige šampiona, moraš da pobediš svakoga. Analiziraćemo ih, gledati da im oduzmemo jake stvari i da stavimo u prvi plan naš kvalitet.

Stanković je prokomentarisao i to što je Zvezda kvalifikacije počela od drugog kola ove sezone.

- Ima i za i protiv. Da smo krenuli kasnije, možda bi bile samo dve-tri utakmice u prvenstvu, možda bi odlagali... Ja bih najviše voleo da ne počinjemo kvalifikacije, nego da jednog dana prvak Srbije uvek ide direktno u Ligu šampiona i da to bude uspeh svih nas - dodao je Stanković.