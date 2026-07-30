Rubio (35) je ponikao u Huventudu, a za klub iz Badalone je igrao do 2009. godine. On je potom igrao za Barselonu, Minesotu, Finiks, Jutu i Klivlend, a Huventud se vratio prošle godine.
Rubio je prošle sezone za Huventud u FIBA Ligi šampiona prosečno beležio 13,4 poena, 5,8 asistencija i tri skoka po meču, dok je u španskoj ACB ligi imao prosek od 13,7 poena, pet asistencija, 3,4 skoka i 1,4 ukradenu loptu po utakmici.
Košarkaši Huventuda će i naredne sezone igrati u FIBA Ligi šampiona.
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Ostaje veran klubu: Riki Rubio produžio ugovor sa Huventudom
Španski košarkaš Riki Rubio produžio je ugovor sa Huventudom do juna 2027. godine, saopštio je danas klub iz Badalone
Rubio (35) je ponikao u Huventudu, a za klub iz Badalone je igrao do 2009. godine. On je potom igrao za Barselonu, Minesotu, Finiks, Jutu i Klivlend, a Huventud se vratio prošle godine.
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