Rubio (35) je ponikao u Huventudu, a za klub iz Badalone je igrao do 2009. godine. On je potom igrao za Barselonu, Minesotu, Finiks, Jutu i Klivlend, a Huventud se vratio prošle godine.



Rubio je prošle sezone za Huventud u FIBA Ligi šampiona prosečno beležio 13,4 poena, 5,8 asistencija i tri skoka po meču, dok je u španskoj ACB ligi imao prosek od 13,7 poena, pet asistencija, 3,4 skoka i 1,4 ukradenu loptu po utakmici.



Košarkaši Huventuda će i naredne sezone igrati u FIBA Ligi šampiona.