Napominje se da je 36-godišnji bek tražio nedelju dana da odgovori na predlog "zelenih" i plan koji mu je predstavio srpski stručnjak.

Rubio je proteklu sezonu proveo u Huventuda, prosečno beleživši 13,4 poena, 5,8 asistencija i tri skoka na 14 utakmica u FIBA Ligi šampiona.

Slične brojke je imao i u ACB ligi, gde je postizao 13,8 poena, 3,5 skokova i 5,1 asistenciju na 37 mečeva.

Rubio je zbog depresije bio blizu da završi karijeru po povratku iz NBA lige, gde je proveo 13 godina.

Nastupao je za Minesotu, Jutu, Finiks, opet Minesotu i Klivlend, pre povratka u Barselonu 2024. godine.

Bio je šampion Evrolige 2010, dok je 2019. izabran za najboljeg igrača Svetskog prvenstva.