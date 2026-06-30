Telo za finansijsku kontrolu klubova (CFCB) naložilo je crno-belima da plate 200.000 evra bez prava žalbe.
Partizan je pristao na ograničenje registracije novih igrača na A listi za evropska takmičenja.
Klub iz Humske nije poštovao pravilo o zaradi tokom trogodišnjeg perioda, zaključno sa 2025. godinom.
Pored Partizana, kažnjeni su i Njukasl, Juventus, Nica, Santa Klara, Astana.
Najgore su prošli Juventus i Njukasl, koji će u roku od tri godine platiti 20, odnosno 10 miliona evra.
Navedeni klubovi su se saglasili i da budu podložni primeni uslovnih finansijskih i sportskih mera ukoliko se obaveze i ciljevi ne ispune.
Naredne mere bi bile stroža ograničenja registracije novih igrača do izbacivanja iz sledećeg UEFA takmičenja za koje će se kvalifikovati.
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