Telo za finansijsku kontrolu klubova (CFCB) naložilo je crno-belima da plate 200.000 evra bez prava žalbe.

Partizan je pristao na ograničenje registracije novih igrača na A listi za evropska takmičenja.

Klub iz Humske nije poštovao pravilo o zaradi tokom trogodišnjeg perioda, zaključno sa 2025. godinom.

Pored Partizana, kažnjeni su i Njukasl, Juventus, Nica, Santa Klara, Astana.

Najgore su prošli Juventus i Njukasl, koji će u roku od tri godine platiti 20, odnosno 10 miliona evra.

Navedeni klubovi su se saglasili i da budu podložni primeni uslovnih finansijskih i sportskih mera ukoliko se obaveze i ciljevi ne ispune.

Naredne mere bi bile stroža ograničenja registracije novih igrača do izbacivanja iz sledećeg UEFA takmičenja za koje će se kvalifikovati.