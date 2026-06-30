Novi sportski direktor kluba iz Humske biće Radosav Raća Petrović, dugogodišnji prvotimac Partizana, kasnije i internacionalac u nekolicini klubova u Engleskoj, Turskoj, Ukrajini, Portugaliji, Španiji, Kipru...

Prva obaveza Petrovića biće stabilizacija sportskog sektora, imenovanje skauting tima, kao i pomoć treneru Saši Iliću u rekonstrukciji i pravljenju tima za novu sezonu.

- Radosav Petrović je naš novi sportski direktor. Sve uslove smo definisali povodom Raćinog angažmana i radujemo se što je deo nove ekipe koju pravimo u kubu. Njegovo imenovanje neće biti jedina promena, jer bi do kraja sedmice trebalo da imenujemo novog direktora marketinga, kao i novog portparola kluba. Biće formiran novi medijski tim, u kome se neće nalaziti samo jedan čovek, već će biti ukljčeno više ljudi. Isto tako, blizu smo da imenujemo deset novih ljudi koji će činiti novi Upravni odbor – rekao je predsednik kluba Rasim Ljajić.

Petrović nije do sada imao iskustva u funkcionerskim poslovima, ali je nedavno bio nadomak imenovanja na mestu generalnog direktora kiparskog APOEL-a. Posao se iznenada izjalovio, iako je praaktično sve bilo dogovoreno, te je ostao bez angažmana. Ali će priliku da stiče iskustva imati u Humskoj, gde je stasao kao fudbaler, osvojivši tri titule prvaka Srbije i dva Kupa.