Bivši kapiten Partizana Vojislav Stanković, odlučio je da završi karijeru, saznaje Meridian sport.

Štoper je minulu sezonu proveo u Teleoptiku koji se posle sedam godina vratio u Prvu ligu Srbije i osvojio istorijski trofej u Kupu Beograda. Nakon toga je sa 39 godina rešio da okači kopačke o klin.

Stanković je karijeru počeo u dresu Dinama iz Vranja. gde ga je primetio, a potom i angažovao OFK Beograd. Odličnim partijama u dresu "romantičara" je privukao pažnju Partizana koji ga je doveo u svoje redove.

U crno-belom dresu je odigrao 102 utakmice i postigao jedan pogodak tri asistencije, osvojio pet šampionskih titula i jedan trofej u Kupu, zaslužio kapitensku traku i nastupao u Ligi šampiona i Ligi Evrope.

Put ga je kasnije vodio u Inter iz Bakua, Gabalu, Nefči i Železničar iz Pančeva, dok je u protekle dve sezone branio boje Partizanove filijale.