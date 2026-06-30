Biće to 15. međusobni duel srpskog i grčkog tenisera, a osvajač 24 grend slem titule vodi sa ubedljivih 12:2 u ukupnon skoru i nalazi se u seriji od 11 uzastopnih trijumfa protiv nekada trećeg reketa sveta.

Đoković i Cicipas će prvi put igrati jedan protiv drugog na Vimbdlonu, a poznat je i termin meča. Njih dvojica će na teren u sredu, a meč će biti odigran na Centralnom stadionu oko 18 časova i 30 minuta.

Pre njih će na istom terenu igrati Janik Siner protiv Nuna Boržeša, odnosno Barbara Krejčikova protiv Mire Andrejeve.

Đoković i Cicipas su do sada dva puta igrali u grend slem finalu i oba puta je slavio srpski teniser. Prvi put na Rolan Garosu 2021. godine u pet setova, a potom na Australijan openu 2023. godine, kada je bilo 3:0.

Cicipas je sada daleko od svetskog vrha pošto zauzima tek 87. mesto na ATP listi. Ipak, ovaj meč će svakako biti jedan od derbija drugog kola.