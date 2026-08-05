Cicipas je tokom najvećeg dela svoje karijere radio sa svojim ocem Apostolosom, koji ga trenira od malih nogu.

Ipak, često smo tokom mečeva videli žustre rasprave između njih na samom terenu, a Cicipas sada očigledno želi da sve to promeni.

On je svojevremeno angažovao Gorana Ivaniševića, koji ga je napustio posle nekoliko nedelja, uz teške reči koje je izneo na račun Grka, koji mu takođe nije ostao dužan.

Nakon svega, Stefanos Cicipas se vratio radu sa svojim ocem, ali ni to nije dalo rezultata, a sada je javno isprozivao svog oca u jednom intervjuu.

- Nalazim se u fazi svoje karijere koja je trebalo da počne mnogo ranije. Mislim da sam bio previše strpljiv. Želim da radim sa trenerom sa kojim ću biti srećan. Odnosi između oca i sina su prilično teški. To može da funkcioniše za neke, na primer za Zvereva ili Šeltona.

Cicipas ističe da je odnos između Bena Šeltona i njegovog oca, koji mu je takođe i trener, savršen primer i da bi voleo da je i kod njega takva situacija.

- Ponekad posmatram Bena oca i osećam da je on savršen primer kako bi otac trebalo da se ophodi prema sinu koji igra tenis na najvišem nivou. Gledam ga i ponekad poželim da i kod mene stvari budu tako, ali nažalost nisu - istakao je Stefanos Cicipas.