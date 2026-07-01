Novak Đoković je pobedio Stefanosa Cicipasa i plasirao se u treće kolo Vimbldona.

Ključan trenutak u prvom setu je bio pri rezultatu 2:1 za Novaka, kada je oduzeo servis Grku.

Do kraja je uspeo da sačuva servis gemove, pa je tako došao do prvog seta rezultatom 6:3.

I u drugom setu Novaku je bio dovoljan takođe jedan brejk. Teniseri su uzivali servis gemove do 4:4, a onda Đoković još jednom oduzima servis protivniku. U narednom gemu je potvrdio brejk i samim tim osvojio drugi set sa 6:4.

U trećem setu se Grk potpuno predao.

Đoković je napravio čak dva brejka prednosti, najpre za 3:2, a onda i za 5:2. Osvojio je šesti gem i samim tim obezbedio prolaz u treće kola londonskog grend slema.

Ovo je bila Novakova 13. pobeda nad Cicipasom u karijeri, a ukupno su odigrali 15 mečeva.

Đoković - Cicipas 3:0 (6:3, 6:4, 6:2)

Treći set:

6:2 - Novak Đoković je u trećem kolu Vimbldona!

5:2 - Novi brejk! Još jedan brejk za Đokovića i serviraće za pobedu

4:2 - Potvrdio je Đoković brejk prednosti, na dva gema je do pobede

3:2 - Đoković dolazi do brejka! Možda i prelomni trenutak u meču, videćemo...

2:2 - Poravnao je Đoković rezultat, igra se gem za gem...

1:2 - Imao je Novak 0:30, ali je Cicipas uspeo da se izbori i da dođe do novog gema

1:1 - Obojica su sigurni u prva dva gema na svoje servise

Drugi set:

6:4 - Set za Đokovića! Sa nulom osvaja servis gem Novak i vodi sa 2:0

5:4 - Brejk! Đoković u pravom trenutku oduzima servis protivniku i sada će servirati za drugi set

4:4 - As udarcem, Novak dolazi i do četvrtog poena u nizu, a samim tim i gema

3:4 - Bez promena, sve po starom za sada, Grk dolazi do novog servis gema

3:3 - Dolazi i Novak do gema, nerešeno je, ulazimo polako u drugi deo ovog seta

2:3 - I dalje obojica sigurni na svoje servise, novi gem za Grka

2:2 - Sa nulom Đoković osvaja gem, tako da se sada loptica ponovo prebacuje u polje Stefanosa Cicipasa, koji će servirati

1:2 - Ponovo je siguran Cicipas, samo jedan poen je izgubio na svoj servis i dolati do prednosti

1:1 - Bilo je 0:30, ali je Đoković ostao smiren u tim trenucima i poravnava rezultat

0:1 - Osvaja prvi gem drugog seta Stefanos Cicipas bez većih problema

Prvi set:

6:3 - Đoković furiozno dolazi do prvog seta! Za sada odlično funkcioniše prvi servis

5:3 - Smanjio je prednost Đokovića Cicipas, ali sada Novak servira za prvi set

5:2 - Za sada bez većih problema za Đokovića na njegov servis, Grk ne može ni da mu pripreti, a kamoli dođe do brejk lopte...

4:2 - Sa nulom dolazi do gema grčki igrač, ali Novak ima brejk i dalje i prvom setu

4:1 - Imao je Cicipas čak 0:40 i tri vezane brejk lopte na Novakov servis, ali je Đoković vezao pet poena i došao do važnog gema i potvrdio brejk

3:1 - Brejk! Đoković oduzima servis grčkom teniseru

2:1 - Tri asa za Novaka u ovom gemu, Đoković ponovo dolazi do prednosti

1:1 - Grčki teniser takođe uzvraća i uzima i on svoj servis gem

1:0 - Dolazi Novak do prvog gema u meču, siguran je bio na svoj servis, izgubio je prvi poen, a onda došao do četiri naredna

20.46 - Đoković i Cicipas su izašli na teren

20.26 - Konačno je završen meč Krejčikove i Andrejeve. Čehinja je slavila sa 4:6, 7:5, 6:4, pa će tako Novak i Cicipas uskoro na teren

19.56 - I dalje se drama vodi na Centralnom terenu, Krejčikova i Andrejeva igraju treći set, a tamo je četiri dva za Krejčikovu, posle njih dve, Novak izlazi na teren....

18.30 - Poslednji put su igrali na Olimpijskim igrama u Parizu, gde je slavio Đoković u četvrtfinalu sa 2:0

18.20 - Novak i Cicipas će odigrati 15. meč, a Đoković vodi 12:2

18.12 - U prvom kolu je Đoković pobedio Jibing Vua iz Kine sa 3:1, dok je Grk slavio protiv Iga Gastona sa 3:0 u setovima

18.07 - Bolji iz meča Đoković - Cicipas, ide na Francuza Artura Rinderkneša, koji je pobedio Amerikanca, Martina Dama

18.03 - Đoković izlazi na teren posle ženskog singla Krejčikova - Andrejeva. Tamo je u toku prvi set...

18.00 - Dobrodošli na blog našeg portala posvećen meču trećeg kola Vimbldona između Novaka Đokovića i Stefanosa Cicipasa. Uz sport.alo pratite uživo dešavanja iz Londona.