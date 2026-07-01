Posle samo godinu dana provedenih u Madridu, krilni centar Trej Lajls napustio je „kraljevski klub“.

Lajls je u septembru 2025. potpisao jednogodišnji ugovor sa Realom, a na evropske parkete je stigao pravo iz NBA lige.

U Evroligi je minule sezone prosečno beležio 13,5 poena, 4,5 skokova i 1,5 asistencija, ali sa Madriđanima nije osvojio nijedan trofej. Pre nego što je došao na Stari kontinent, momak rođen 1995. u Kanadi odigrao je tokom NBA karijere ukupno 650 mečeva, prosečno beležeći 7,6 poena i 4,3 skoka po utakmici.

Kao član Jute, Denvera i Sakramenta sakupio je 12 nastupa u NBA plej-ofu, uz učinak od 4,4 poena i 3,6 skokova. Pre nego što je 2015. izabran kao 12. pik na NBA draftu, igrao je koledž košarku na Univerzitetu Kentaki, sa kojim je stigao do fajnal-fora En-Si-Ej-Ej turnira.

Lajls je bio član kanadske reprezentacije i igrao je na Olimpijskim igrama 2024. u Parizu.