Stigao je u Klivlend Kavalirse, s kojima je i zvanično potpisao ugovor. Bilo je dosta polemike oko ovog transfera, ali, na kraju je sve potpisano i on je stigao u Sjedinjene Američke Države.

U medijima su se pojavile informacije i da će on odmah dobiti otkaz u Klivlendu, ali, očigledno od toga nema ništa i staviće se na raspolaganje ovoj ekipi za novu NBA sezonu, gde će pojuriti NBA prsten zajedno sa Donovanom Mičelom, Džejmsom Hardenom...

Sada se i sam oglasio Mario Hezonja putem svog naloga na društvenoj mreži "X".

- Nikada nisam voleo kako sam otišao iz NBA lige, ali ovih poslednjih pet godina su bile upravo ono što sam želeo i što mi je bilo veoma potrebno. Neverovatno sam srećan što počinjem poglavlje sa ekipom Klivlenda, timom i organizacijom koju sam oduvek obožavao poštovao - napisao je Hezonja.