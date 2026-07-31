Selektor košarkaške reprezentacije Hrvatske Tomislav Mijatović, prisetio se čuvenog finala ABA lige 2010. godine između Cibone i Partizana, koje je odlučeno nestvarnom trojkom Dušana Kecmana sa gotovo celog terena.

Mijatović je u razgovoru za Index.hr otkrio da je trenerski put počeo veoma rano, kada ga je sa samo 25 godina Neven Spahija pozvao u stručni štab Cibone.

- Neven je imao drugačiju viziju i pružio mi je priliku u klubu koji je tada bio među najboljima u Evropi. Bio sam mlađi od pola ekipe, ali sam dobio ogromno poverenje - rekao je Mijatović.

Ubrzo je usledio angažman u reprezentaciji Hrvatske, a zatim i saradnja sa nekim od najcenjenijih evropskih stručnjaka, među kojima su Neven Spahija, Jasmin Repeša, Velimir Perasović, Josip Vranković, Dušan Ivković i Ergin Ataman.

Najveći trenutak u karijeri se desio u Efesu, gde je prošao gotovo sve trenerske funkcije – od pomoćnika do prvog trenera. Sa turskim velikanom osvojio je dve uzastopne titule Evrolige (2021. i 2022. godine), kao i tri šampionske titule u Turskoj.

Verovatno najteži trenutak u karijeri je doživeo baš u tom finalu protiv Partizana. Priznao je da ga taj poraz i dalje boli.

- To je jedini trenutak u životu kada sam pomislio da je potreban VAR. Inače nisam pristalica toga, ali taj poraz je jedan od najbolnijih u mojoj karijeri - rekao je Mijatović.

Ipak, smatra da ga je upravo taj poraz učinio boljim trenerom.