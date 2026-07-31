Hrvatski košarkaš, Mario Hezonja, potpisao je ugovor sa Klivlend Kavalirsima.

Prvi put još od 2019/20, Hezonja se vraća u NBA ligu, posle koje je otišao u Evropu.

Nastupao je u Grčkoj, Rusiji, Španiji, da bi iz Reala stigao u Klivlend.

Odigrao je 80 utakmica u protekloj sezoni, a u proseku imao 15 poena, 4,3 skoka i 2,1 asistenciju.

Tokom mandata u Madridu, pomogao je klubu da 2023. postane šampion Evrolige, a u prošloj sezoni je proglašen za MVP-a ACB lige.

Učestvovao je u osvajanju dve titule u Španiji (2024, 2025), dodajući tako onim trofejima osvojenim sa Barselonom 2012. i 2014. godine.

U NBA ligi je igrao pet sezona (2015-2020), upisavši 330 utakmica.

Nastupao je za Orlando, Njujork i Portland, u proseku beleživši 6,9 poena i 3,1 skok.