Još jedan igrač je i zvanično stigao u Humsku...

Kajl Olmen je novo pojačanje Partizana!

Član idealne petorke Evrokupa za proteklu sezonu i reprezentativac Crne Gore, potpisao je dvogodišnji ugovor sa crno-belima.

Igrač rođen drugog septembra 1997. godine u Bruklinu, priključuje se Partizanu nakon sezone u Turk Telekomu sa kojim je stigao do polufinala Evrokupa.

Pre tima iz Ankare, Olmen je u Evropi igrao za Bešiktaš, Darušafaku, Pariz, Rigu i Lavrio.

Bilo je priča da je Partizan odustao od potpisa ovog igrača, ali je sada jasno da će Olman nositi crno-beli dres.