Još jedan igrač je i zvanično stigao u Humsku...
Kajl Olmen je novo pojačanje Partizana!
Član idealne petorke Evrokupa za proteklu sezonu i reprezentativac Crne Gore, potpisao je dvogodišnji ugovor sa crno-belima.
Igrač rođen drugog septembra 1997. godine u Bruklinu, priključuje se Partizanu nakon sezone u Turk Telekomu sa kojim je stigao do polufinala Evrokupa.
Pre tima iz Ankare, Olmen je u Evropi igrao za Bešiktaš, Darušafaku, Pariz, Rigu i Lavrio.
Bilo je priča da je Partizan odustao od potpisa ovog igrača, ali je sada jasno da će Olman nositi crno-beli dres.
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