U sred ogromnog pritiska koji je nastao posle najave da će FIFA privatizovati svoja takmičenja, jedan savetnik Đanija Infantina se povukao sa te funkcije.

Morao je Infantino da pravda neke poteze tokom Svetskog prvenstva, ali ništa mu ne bi bilo toliko problematično da nije podlegao pod pritiscima Donalda Trampa.

Najpre je američki predsednik lobirao da se ukine suspenzija američkom igraču na Mundijalu, a sada želi da porodici Kušner omogući da investira u FIFA takmičenja.

UEFA je zato zapretila bojkotom takmičenja FIFA i pritisak je trenutno ogroman.

Dugogodišnji savetnik Đanija Infantina Karlos Kordeiro je zato rešio da ode sa funkcije. Neće moći FIFA da priča da se sa Kordeirom razišla „sporazumno“ zbog „privatnih razloga“.

-Fudbal je centralni deo mog života i posle 35 godina u bankarstvu, shvatio sam vrednost tog resursa i posledicu da od njega odustanemo. Zato ovaj predlog treba odbiti. FIFA već ima neverovatne finansije, oranizacija sedi na milijardama dolara i nema dugove. 15 milijardi je bila zarada od 2022. do 2026 - rekao je Kordeiro u svom saopštenju.

Za kraj je imao jasnu poruku.

-Ako članice veruju da su potrebna dodatna ulaganja da se razvije igra FIFA već ima kapacitete da podrži to sa postojećim resursima. Prodaja deonica u najvrednijem fudbalskom resursu kako bi vrednost porasla za četiri milijarde dolara nemaju mnogo smisla. Fudbal će biti pod hipotekom bez pravog razloga.