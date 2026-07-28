Činjenica da je UEFA neobično brzo po objavljivanju Infantinovog plana izdala saopštenje pokazuje da i u Nionu, kako stvari stoje, postoje određena saznanja o planu prvog čoveka svetskog fudbala, ali je saopštenje pre svega pokazatelj zabrinutosti za budućnost najpopularnije igre.

Evropska fudbalska unija tretira ovaj slučaj sa velikom ozbiljnošću.

Podsetimo, u toku dana kao grom iz vedra neba fudbalski svet je pogodila vest da Infantino planira da ponudi udeo u Svetskom prvenstvu privatnim investitorima - što je potez koji bi mu mogao doneti desetine miliona dolara - navode izvori lista Tajms.

Ova inicijativa izazvala je talas burnih reakcija, podstakavši i UEFA da zauzme stav i posveti se ovom pitanju sa posebnom ozbiljnošću. U toku dana je stiglo i zvanično saopštenje iz kancelarija u Nionu.

- Ovo prelazi granicu koju fudbalska upravna tela nikada ne smeju da pređu. UEFA ovo shvata izuzetno ozbiljno. Svaki nacionalni fudbalski savez mora učiniti isto. Svi akteri moraju učiniti isto: lige, klubovi, igrači, navijači, vlade i svi kojima je stalo do budućnosti ove igre. Duša i upravljanje fudbalom nisu imovina kojom se trguje – naročito ne uz potpuni nedostatak transparentnosti o tome ko bi od toga imao finansijsku korist. Niko od nas ne poseduje fudbal. On nije vlasništvo FIFA-e da bi ga ona prodavala - piše u oštrom tonu UEFA.