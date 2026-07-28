Srpski fudbaler, Miloš Kerkez, govorio je u opširnom intervjuu za britanski "Gardijan", o brojnim temama.

Nesuđeni reprezentativac Srbije je pričao i o dolasku u redove Liverpula.

Istakao je da ne oseća pritisak u dresu Redsa, a razlog je odrastanje u Srbiji.

-Ne osećam pritisak. U Srbiji sam odrastao drugačije. Mi smo tako drugačije izgrađeni. Ja sam sa 10 godina vozio kamion. Bio sam sa ocem, popeo se u kamion i uzeo volan, dok je on pritiskao pedale. Bio sam suviše mali da ih dohvatim - istakao je Kerkez.

Napomenuo je i važnost porodice. Roditelji Sebastijan i Tijana žive zajedno sa njim u Engleskoj.

-Moja porodica mi je veoma važna. Braća imaju svoje živote, ali roditelji su sa mnom i mnogo sam srećniji zbog toga. Otac me ponekad čukne po glavi i podseti gde sam. Odigraš nekoliko dobrih utakmica i možda te to malo ponese. Tata je tu da me vrati na zemlju.

Očekuje se da naredne sezone napravi dodatni iskorak, pogotovo sada kada je Endi Roberson napustio klub.

-Svi znamo šta je Endi uradio za klub, ali želim da izgradim svoj put. Pokazao sam prošle sezone da znam šta znači igrati za Liverpul, a ove želim iskorak. Skoro sam gledao emisiju o Salahu i video da ima oko 380 golova i asistencija. Pomislio sam kako vreme leti i dolaze nove generacije.

Raduje se dolasku Andonija Iraole koga dobro poznaje iz Bornmuta.

-Bio sam oduševljen kada sam čuo da dolazi Iraola. Mnogo mi je pomogao u te dve godine koliko smo zajedno radili. Mislim da je idealno rešenje za Liverpul. Insistira na intenzitetu, voli igru jedan na jedan po celom terenu, visoki presing i toga da ekipa uvek bude agresivna i okrenuta napred. Na kraju svakog treninga – ležimo na zemlji. Eto, takve su pripreme kod njega. Kada nas na treningu podeli po ekipama, poraženi tim uvek čeka trčanje.

Nije očekivao odlazak Arnea Slota, iako se po medijima to provlačilo mesecima.

-Iznenadio me je Slotov odlazak. Bio sam u Srbiji, spavao, a brat mi je lupao na vrata da mi saopšti veliku vest. Niko nije znao. Iskreno, nisam mogao da verujem - podvukao je Kerkez.