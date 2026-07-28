Otkrio je zašto je Hrvatska bolja od Srbije...

"Jednom sam u Zagrebu pitao Slavena Bilića kako uspeva da motiviše igrače da se toliko trude. A on kaže: "Oni dođu ludi." Kaže da ga zovu pre okupljanja i govore: 'Šefe, daj da se što pre skupimo'. To je ono što nama u Srbiji fali. Naši igrači kao da dođu da igraju za reprezentaciju po kazni. Niko se ne trudi, niko ne trči", ispričao je Bora Cvetković za portal Indeks.

Nije sve tako crno, on kod Dušana Vlahovića prepoznaje iskru koju ostali fudbaleri nemaju i vidi ga kao ključnog u godinama koje dolaze. Nije mu se dopalo ni kako radi skauting služba FSS-a, dok tvrdio da je u Hrvatskoj to ozbiljnija priča.

"Bio sam na jednom kadetskom turniru u Istri i tamo sam se susreo s ljudima iz skautske službe HNS. Napravili su nam prezentaciju svog rada i načina na koji prate igrače. Vidi se da je to vrlo ozbiljna organizacija na visokom nivou, a radi se o deci. Hrvatska to mnogo bolje radi", rekao je Cvetković i istakao glavni problem srpskog reprezentativnog fudbala:

"Najveći problem je što nema plana, programa, bilo čega... Ne radi se sa mladima u bazi. Selektori se stalno menjaju, postavlja ih ko i kako stigne. Selektor radi šta hoće, nema zaštite, sistem nije usklađen. Smeta mi što brzo potroše ljude koji su čvrsti, stabilni i ne podležu pritiscima. Nama niko takav ne odgovara."