Zinedin Zidan zvanično je imenovan za novog selektora reprezentacije Francuske, saopštio je danas Fudbalski savez Francuske (FFF).

Zidan je na mestu selektora Francuske zamenio Didijea Dešana, koji se povukao sa ove funkcije po završetku Svetskog prvenstva u SAD, Kanadi i Meksiku. Dešan je 14 godina bio selektor "trikolora".

U saopštenju se navodi da će Zidan biti selektor Francuske do završetka Svetskog prvenstva 2030. godine. On će 1. avgusta zvanično preuzeti mesto selektora Francuske, a u septembru će debitovati na klupi "trikolora" na duelima u Ligi nacija.

Zidan (54) je bio bez angažmana od 2021. godine, a prethodno je u dva navrata trenirao madridski Real i to od 2016. do 2018, kao i od 2019. do 2021.

On je za reprezentaciju Francuske od 1994. do 2006. odigrao 108 mečeva i postigao je 31 gol. Zidan je kao igrač sa reprezentacijom Francuske osvojio SP 1998. i EP 2000. godine.