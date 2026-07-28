Fudbaler koji je preko Jedinstva sa Uba, pa Danske, stigao u Železničar iz Pančeva i odigrao sjajnu sezonu, vratio se u "dizelku". Odlučili su u Pančevu da obore rekord, plate 600.000 i vrate Kvakua Karikarija.

Reprezentativac Gane do 23 godine prošle sezone odigrao je 28 utakmica, postigao devet golova i upisao dve asistencije. Njegove igre bile su jedan od razloga zbog kojih je Železničar želeo da ga zadrži, a posle potpisivanja trogodišnje saradnje Karikari nije krio zadovoljstvo zbog povratka u Pančevo.

- Osećam se veoma dobro i srećan sam što sam se vratio u Pančevo. Ovo mesto je kao dom za mene, veoma sam srećan što sam ponovo tu. Igrao sam ovde i prošle sezone, sve u ovom klubu mi odgovara – trener, način igre… Zbog toga sam opet tu. Da dodatno unapredim sebe - rekao je Karikari za klupske kanale.

Napadač rođen 2002. godine potom je govorio o ambicijama koje ima sa Železničarom i ciljevima koje želi da ostvari u novoj sezoni.

- Železničar je veoma bitan u mojoj karijeri. Prošle sezone sam mnogo napredovao, nadam se da će to biti slučaj i ove sezone. Pa čak i više. Želim da ovom timu donesem intenzitet, golove i da pomognem da se ponovo plasira u Evropu. Gledao sam utakmice u pripremama i protiv Brage. Ekipa je bila veoma dobra, još je bolja nego prošle sezone. Nadam se da ćemo uspeti da ostvarimo velike rezultate zajedno.