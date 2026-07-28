Svima je poznato da je odigrao jedan meč za Srbiju, pokajao se, svim sredstvima pokušavao da se vratio u tim Belgije gde je nastupao za mlađe kategorije, ali nije se sve završilo onako kako se nadao.

Sada je po prvi put progovorio o ovoj nimalo lakoj situaciju u kojoj se našao. Svilar bi se sigurno našao među putnicima Belgije za Svetsko prvenstvo, samo da nije napravio pogrešan korak. Sada je po prvi put govorio o toj odluci, koja ga je koštala nastupa u nacionalnom dresu u budućnosti.

-To je za mene zatvoreno poglavlje, priča koju sam ostavio iza sebe. Da budem iskren, nisam ništa osetio gledajući taj turnir", rekao je golman Rome i kratko se osvrnuo na Svetsko prvenstvo: "Mislim da je uspeh Španije na kraju bio sasvim opravdan".

Svilar je zaigrao za Srbiju protiv Katara u septembru 2021. godine. Vučen korenima svog oca Ratka Svilara, bivšeg golmana reprezentacije Jugoslavije, Mile je tada prihvatio poziv selektora Dragana Stojkovića Piksija i došao među "orlove", što je sa ove tačke gledišta njegova velika greška i ona će mu najverovatnije obeležiti karijeru.

Navodno, Svilar sa advokatima pokušavao sve da se vrati u reprezentaciju Belgije, za koju je igrao u mladim kategorijama, ali nije uspeo. Sve bi moglo da se razreši na sudu, na kojem bi golman Rome pokušao da istera svoje i da se vrati među "crvene đavole".