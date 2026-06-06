Golman Rome Mile Svilar u poslednje vreme spada među najblje čuvare mreže na svetu, ali za reprezentaciju Srbije ne nastupa već pet godina.

Momak rođen u Antverpenu sin je Ratka Svilara, Srbina iz Crvenke koji je čak 16 godina stajao među stativama u istoimenom belgijskom klubu. On je za Jugoslaviju nastupio devet puta.

Mile je debitovao za "orlove" 2021. godine. Bilo je to u prijateljskoj utakmici sa Katarom.

Godinama je bio u drugom planu, pa je zbog toga odbio da se odazove na pozive Draganu Stojkoviću Piksiju i Veljku Paunoviću. Ta odluka trenutno je na snazi, ali nije poznato da li će ostati konačna.

Svilar već nekoliko sezona fantastično brani u Seriji A, čiji je najvredniji golman prema proceni specijalizovanog sajta Transfermarkt – 35.000.000 evra.

To je dovoljno i za šestu poziciju na planeti, iza Đoana Garsije, Đanluiđija Donarume (po 45.000.000), Barta Ferbrugena, Dijega Košte i Gregora Kobela (po 40.000.000).